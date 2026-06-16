Известный журналист умер в 83 года после болезни

Британский журналист-расследователь Роджер Кук умер в возрасте 83 лет после болезни

Известный британский журналист-расследователь Роджер Кук умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Daily Star.

«С глубокой скорбью сообщаем о смерти Роджера Кука, который мирно скончался в субботу (13 июня — прим. «Ленты.ру») после недолгой болезни», — сообщила семья журналиста. Другие обстоятельства не раскрываются.

Заявление о смерти журналиста сделал также и телеканал ITV, с которым сотрудничал Кук. Компания назвала расследователя одним из самых уважаемых и авторитетных людей на телевидении.

Кук стал известен благодаря авторской программе «Отчет Кука» (The Cook Report), выходившей на ITV с 1987 по 1999 годы. В ней журналист проводил расследования, благодаря которым впоследствии раскрывались коррупционные и уголовные преступления. Его сюжеты неоднократно становились поводом для полицейских расследований, которые заканчивались обвинительными заключениями. В 1997 году Кука удостоили премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) — одной из самых престижных телевизионных наград в Великобритании.