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00:37, 25 января 2024Спорт

Мбаппе определился с будущим

Bild: футболист ПСЖ Мбаппе перейдет в «Реал» летом ради победы в Лиге чемпионов

Фото: Thierry Breton / IMAGO / Globallookpress.com

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе определился с будущим. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, футболист ПСЖ перейдет в мадридский «Реал» летом 2024 года. Отмечается, что он хочет выиграть Лигу чемпионов с командой. При этом Мбаппе хочет зарабатывать в «Реале» 70 миллионов евро в год, хотя мадридцы предлагают ему 35 миллионов евро в год до уплаты налогов.

С 2022 года «Реал» пытается подписать Мбаппе. Однако форвард продлил соглашение с ПСЖ, за который выступает с 2018-го. Действующее соглашение форварда с командой рассчитано до 2024 года с опцией пролонгации на один сезон. При этом французы готовы к тому, что Мбаппе может отказаться от их предложения.

Мбаппе — чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, победитель Лиги Наций, а также шестикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 180 миллионов евро.

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      Анастасия Борисова
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