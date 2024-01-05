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17:53, 5 января 2024Спорт

ПСЖ приготовится к уходу Мбаппе

ПСЖ разрабатывает запасной план на случай, если Килиан Мбаппе покинет команду

Фото: Yukihito Taguchi / USA TODAY Sports / Reuters

Французский «Пари Сен-Жермен» не исключает ухода из команды нападающего Килиана Мбаппе, в клубе приготовились к этому и разрабатывают запасной план на такой случай. Об этом сообщает L'Equipe.

Отмечается, что парижане оптимистично настроены в отношении продления контракта Мбаппе и планируют встречи с представителями игрока. При этом в клубе признают, что окончательное решение будет принимать сам футболист, исходя из своих желаний.

По информации издания, Мбаппе хочет определиться с будущим до матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала Сосьедад», которые запланированы на 14 февраля и 5 марта. Форвард наметил такие сроки, чтобы спокойно подготовиться к концовке сезоне, а также последующим Евро-2024 и Олимпиаде в Париже.

Главным претендентом на подписание Мбаппе является мадридский «Реал», который пытается заключить контракт с нападающим с 2022 года. При этом к борьбе за футболиста подключился и «Ливерпуль», который видит в лице француза замену замену египетскому форварду Мохамеду Салаху.

Мбаппе — чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, победитель Лиги Наций, а также шестикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость 25-летнего игрока оценивается в 180 миллионов евро.

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      Андрей Стрельцов
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