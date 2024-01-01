«Ливерпуль» захотел подписать Мбаппе на замену Салаху

«Ливерпуль» поборется с «Реалом» за переход французского форварда Килиана Мбаппе

«Ливерпуль» захотел подписать Килиана Мбаппе ближайшим летом, когда у французского форварда закончится действующий контракт с ПСЖ. Об этом пишет издание Le Parisien.

В лице Мбаппе английский клуб видит замену Мохамеду Салаху, которым активно интересуются в Саудовской Аравии и у которого в 2025 году истечет нынешнее соглашение с «Ливерпулем». Мбаппе пока не обозначал, в каком клубе хотел бы оказаться после завершения контракта с ПСЖ, однако утверждается, что форварду льстит многолетний интерес тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.

Помимо возможной замены Салаху, французского чемпиона мира рассматривают как актив, который позволит «Ливерпулю» сократить отставание от «Манчестер Сити». Кроме англичан на 25-летнего нападающего претендует также мадридский «Реал», но по данным французской прессы, тактика «Реала» в отношении трансфера не имеет больших шансов на успех — испанцы не готовы улучшать предложение, сделанное Мбаппе еще в 2022 году.

30 декабря портал Transfermarkt включил Мбаппе в сборную самых дорогих футболистов мира. В линии нападения этой команды кроме француза оказались также Джуд Беллингем из мадридского «Реала» и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».

25-летний Мбаппе — чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, победитель Лиги Наций, а также шестикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако».

