Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Мирра Андреева
Завтра
11:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Брисбен (ж)
Эмиль Руусувуори
3 января
05:00 (Мск)
Карен Хачанов
Гонконг
Словакия U20
Завтра
14:00 (Мск)
Финляндия U20
U20 ЧМ-2024|1/4 финала
Канада U20
Завтра
16:30 (Мск)
Чехия U20
U20 ЧМ-2024|1/4 финала
США U20
Завтра
19:00 (Мск)
Латвия U20
U20 ЧМ-2024|1/4 финала
Швеция U20
Завтра
21:30 (Мск)
Швейцария U20
U20 ЧМ-2024|1/4 финала
20:59, 1 января 2024Спорт

«Ливерпуль» захотел подписать Мбаппе на замену Салаху

«Ливерпуль» поборется с «Реалом» за переход французского форварда Килиана Мбаппе

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

«Ливерпуль» захотел подписать Килиана Мбаппе ближайшим летом, когда у французского форварда закончится действующий контракт с ПСЖ. Об этом пишет издание Le Parisien.

В лице Мбаппе английский клуб видит замену Мохамеду Салаху, которым активно интересуются в Саудовской Аравии и у которого в 2025 году истечет нынешнее соглашение с «Ливерпулем». Мбаппе пока не обозначал, в каком клубе хотел бы оказаться после завершения контракта с ПСЖ, однако утверждается, что форварду льстит многолетний интерес тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.

Помимо возможной замены Салаху, французского чемпиона мира рассматривают как актив, который позволит «Ливерпулю» сократить отставание от «Манчестер Сити». Кроме англичан на 25-летнего нападающего претендует также мадридский «Реал», но по данным французской прессы, тактика «Реала» в отношении трансфера не имеет больших шансов на успех — испанцы не готовы улучшать предложение, сделанное Мбаппе еще в 2022 году.

30 декабря портал Transfermarkt включил Мбаппе в сборную самых дорогих футболистов мира. В линии нападения этой команды кроме француза оказались также Джуд Беллингем из мадридского «Реала» и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».

25-летний Мбаппе — чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, победитель Лиги Наций, а также шестикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако».

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «У меня все кипит» Путин пообещал ответить на удар ВСУ по Белгороду

      В Крыму возмутились новогодним обращением Зеленского

      «Ливерпуль» захотел подписать Мбаппе на замену Салаху

      В Брянске блогершу задержали за сожжение загранпаспорта

      В Одессе порядка 15 человек провели марш в честь дня рождения Бандеры

      Россиянин транслировал лозунг «Слава Украине!» на своем балконе

      Пакьяо объявил о реванше с Мэйуэзером

      Тысячи мигрантов задержали в Петербурге в новогоднюю ночь

      Бастрыкин поручил расследовать драку мигрантов в новогоднюю ночь в Балашихе

      В США прокомментировали новогоднее обращение Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости