Объявлена сборная самых дорогих футболистов мира

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд вошли в сборную самых дорогих футболистов мира

Портал Transfermarkt объявил символическую сборную самых дорогих футболистов мира. Состав команды доступен в Telegram-канале.

В сборную включили трех нападающих: Джуда Беллингема из мадридского «Реала», Килиана Мбаппе из ПСЖ и Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити». Также в команду попали полузащитники Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»), Джамал Мусиала («Бавария») и Деклан Райс («Арсенал»).

Их дополнили защитники Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Вильям Салиба («Арсенал»), а также Рубен Диаш и Йошко Гвардиол (оба — «Манчестер Сити»). В воротах оказался представитель «Милана» Мик Меньян.

Ранее Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших футболистов мира по итогам 2023 года. Больше всех в цене прибавил Беллингем. Игрок подорожал на 70 миллионов евро и теперь оценивается в 180 миллионов евро.