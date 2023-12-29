Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Наполи
Сегодня
20:30 (Мск)
Монца
Италия - Серия А|18-й тур
Фиорентина
Сегодня
20:30 (Мск)
Торино
Италия - Серия А|18-й тур
Дженоа
Сегодня
22:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|18-й тур
Лацио
Сегодня
22:45 (Мск)
Фрозиноне
Италия - Серия А|18-й тур
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Завтра
04:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
14:03, 29 декабря 2023Спорт

Названы самые подорожавшие за 2023 год футболисты

Игрок «Реала» Беллингем стал самым подорожавшим футболистом по итогам 2023 года
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем. Фото: Juan Medina / Reuters

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших футболистов мира по итогам 2023 года. Рейтинг доступен на сайте издания.

Больше всех в стоимости прибавил атакующий полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем. Игрок подорожал на 70 миллионов евро и теперь оценивается в 180 миллионов евро.

Второе место занял ирландский нападающий английского «Брайтона» Эван Фергюсон. В начале года он стоил один миллион евро, а теперь оценивается в 65 миллионов евро. Тройку самых подорожавших футболистов замыкает испанец Ламин Ямаль. 16-летний вингер «Барселоны», который в начале 2023-го никак не оценивался порталом, теперь стоит 60 миллионов евро.

Беллингем входит в тройку самых дорогих футболистов мира. В те же 180 миллионов евро оцениваются норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      НЛО с Украины вошел в воздушное пространство Польши. Варшава привела в боевую готовность все силы

      Киркорова призвали лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой. Как на это отреагировали власти?

      Минобороны раскрыло число призванных за осенний призыв срочников

      Украина обстреляла российский регион из РСЗО «Град»

      Крупнейшая авиакомпания России продлит программу «плоских» тарифов

      Москвичам пообещали рождественские морозы

      В США выразили уверенность в отмене решения о недопуске Трампа до выборов

      Политолог высказался о влиянии выборов в США на помощь Украине

      Блогерша порылась в мусорке и удивилась ценным находкам

      Ирина Безрукова показала свой новый загородный дом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости