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08:14, 23 июля 2026Путешествия

Тревел-блогерша описала свои привычки в Таиланде словами «в России будет стыдно»

Россиянка переехала на Пхукет и рассказала о впечатлениях
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Тревел-блогерша Елена описала свои привычки в Таиланде словами «в России будет стыдно». О своих впечатлениях она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Она поделилась, что переехала на Пхукет два месяца назад и уже успела поменять некоторые привычки. Так, например, Елена стала покупать готовую еду в супермаркете и питаться ей прямо там. По ее словам, в России она бы стеснялась повторить такое, хоть и магазины на родине гигиеничнее.

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«В России я редко выхожу из дома одетой "как попало", в Тае в принципе тоже. Но вот сам стиль одежды здесь максимально расслабленный, можно выйти на улицу в пижаме, например, чтобы дойти до ближайшего магазина за продуктами», — призналась она. Также она отметила, что в Таиланде слишком нарядный образ смотрится максимально неуместно. Елена добавила, что после переезда начала носить закрытую одежду в жару.

Помимо этих вещей, россиянка привыкла ездить на байке и пользоваться услугами байк-такси, хотя в России избегала этого вида транспорта. «У меня был опыт, но повторять не хочется, просто потому что у нас дороги для байков не приспособлены», — написала она в блоге.

Кроме того, соотечественница стала выбирать беговую дорожку в спортзале вместо прогулки. «Потому что по Пхукету особо не разгуляешься, только если ехать специально в парк или в джунгли, где свежо и прохладно. В Тюмени я привыкла ходить минимум по 10 тысяч шагов в день, для меня непривычно так мало двигаться», — заключила она.

Ранее россиянка описала чуждые русскому человеку особенностей тайцев. Так, она отметила медлительность, плохое знание английского, отсутствие привычки говорить «нет».

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