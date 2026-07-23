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Забота о себе
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08:23, 23 июля 2026Забота о себе

Врач предупредил о часто списываемом на избыток кофе заболевании

Врач Вялов: Горький привкус во рту может возникнуть из-за заболеваний желчного пузыря
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Некоторые люди списывают горький привкус во рту на избыточное потребление кофе, однако на самом деле он может быть симптомом серьезного заболевания, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов. Об этом доктор предупредил в своем Telegram-канале.

По словам Вялова, горький привкус во рту может возникнуть из-за заболеваний желчного пузыря. Врач подчеркнул, что именно этот симптом может быть первым сигналом о проблемах со здоровьем этого органа.

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Доктор добавил, что при проблемах с желчным пузырем могут возникать и другие симптомы: дискомфорт после жирной еды и тяжесть в правом боку. «Организм пытается сообщить о застое желчи задолго до того, как ситуация станет критической. Поздние симптомы гораздо серьезнее», — предупредил Вялов.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Федосьина призвала некоторых людей ограничить потребление черешни. Она посоветовала с осторожностью есть эти ягоды людям, у которых есть аллергия на косточковые плоды.

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