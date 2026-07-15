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09:03, 15 июля 2026Забота о себе

Некоторым россиянам посоветовали ограничить употребление черешни

Гастроэнтеролог Федосьина: Черешню следует ограничить при аллергии и сахарном диабете
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

При некоторых болезнях лучше стоит ограничить употребление черешни. Об этом предупредила россиян в разговоре с РИА Новости гастроэнтеролог, гепатолог Европейского медицинского центра (EMC) Екатерина Федосьина.

По ее словам, следует проявлять осторожность людям с аллергией на косточковые плоды, при синдроме раздраженного кишечника, в период обострения некоторых заболеваний ЖКТ, а также людям с сахарным диабетом. Данным категориям россиян важно учитывать количество черешни в общем рационе, отметила врач.

Кроме того, добавила Федосьина, не рекомендуется есть черешню натощак в очень большом количестве.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова предупредила об опасности арбуза. Она пояснила, что если у человека есть болезни почек и он склонен к отекам, то ягода дает серьезную нагрузку на выделительную систему, поскольку является диуретиком, обладая сильным мочегонным эффектом.

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