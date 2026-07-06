Диетолог предупредила об опасности популярного летнего лакомства

Диетолог Ямилова: Арбуз вредно есть людям с заболеваниями почек

Избыточное потребление арбуза может быть опасно для людей с заболеваниями почек и сахарным диабетом. Об этом журналистам РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова.

Как отметила специалист, если у человека есть болезни почек и он склонен к отекам, то ягода дает серьезную нагрузку на выделительную систему, поскольку является диуретиком, обладая сильным мочегонным эффектом. Помимо этого, при мочекаменной болезни лакомство может приводить к движению камней.

Арбуз — источник натуральных легкоусвояемых простых сахаров. Он имеет высокий гликемический индекс, что может спровоцировать скачок сахара в крови, подчеркнула Ямилова.

В этой связи внимательным и осторожным стоит быть тем, кто болеет сахарным диабетом, однако есть допустимая порция потребления в 150-200 граммов. Диетолог рекомендовала есть арбуз таким пациентам только после консультации с врачом и под контролем глюкозы.

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