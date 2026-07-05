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12:34, 5 июля 2026Забота о себе

Врач объяснила опасность тяги к мороженому летом

Врач Никифорова: Большое потребление мороженого летом ускоряет старение кожи
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: freepic / Designed by Magnific

Опасность тяги к мороженому летом заключается в том, что его большое потребление ускоряет старение кожи. Об этом в беседе с RT рассказала врач-диетолог Медицинского курорта VERBA Христина Никифорова.

Летом кажется, что употребление мороженого и холодных сладких напитков помогает переживать жару. Однако на самом деле это способствует потере упругости кожи. Она также начинает выглядеть тусклой и отечной, объяснила эксперт.

«Продукты с высоким содержанием сахара быстро повышают уровень глюкозы, стимулируют выброс инсулина и временно активируют синтез серотонина в мозге. Кроме того, организм теряет магний и хром — микроэлементы, отвечающие за чувствительность клеток к инсулину. Их дефицит усиливает тягу к быстрым углеводам», — рассказала Никифорова.

Она добавила, что сочетание солнца и сладкого усиливает нагрузку на кожу, однако главная опасность — процесс гликации. Врач посоветовала выбирать жирный пломбир вместо фруктового льда, так как он замедляет всасывание сахара и не дает резкого инсулинового пика. Также стоит есть мороженое лучше в первой половине дня, когда ферментативная активность выше, не добавляя лишних углеводов из сиропов, варенья или вафельного стаканчика.

Ранее гастроэнтеролог Виктория Степанова предупредила о негативном влиянии кофе на здоровье в жару. Этот напиток при высоких температурах за окном увеличивает нагрузку на сердце, объяснила она.

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