Кофе оказался опасен в жаркую погоду

Гастроэнтеролог Степанова: Кофе опасен в жару, он сгущает кровь и подгоняет пульс

В летнюю жару употребление кофе создает нагрузку на сердце. Об опасности этого напитка в условиях высокой температуры воздуха рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Виктория Степанова.

От потребления кофе сердце ускоряется, реагируют сосуды, блокируется чувство усталости, происходит выброс адреналина. Здоровый человек в прохладную погоду почти не заметит таких эффектов, отметила специалист.

«В жару организм и так теряет много жидкости через пот, кровь становится более вязкой, сердцу труднее перекачивать ее по сосудам. Кофе работает как легкое мочегонное — почки начинают активнее выводить воду. Получается двойное обезвоживание», — предупредила Степанова.

Сгущение крови повышает риск аритмии. Если у здорового человека после чашки эспрессо пульс поднимется на 15-20 ударов, то людям с пограничными нарушениями ритма такого толчка достаточно, чтобы спровоцировать приступ.

«Кофе стимулирует выработку соляной кислоты и расслабляет нижний пищеводный сфинктер. В результате жара плюс кофе плюс легкая еда с жирным или сладким — типичный сценарий для летнего обострения изжоги и гастрита», — добавила гастроэнтеролог.

В первой половине дня и на голодный желудок кофе может быть особенно агрессивен, напомнила врач. Она рекомендовала ограничить потребление одной порцией, пить его после плотного приема пищи, разбавлять черный кофе льдом и молоком, а также компенсировать потерю жидкости водой.

Ранее фармацевт София Ортега посоветовала не сочетать с кофе четыре группы лекарств.