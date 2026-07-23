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08:14, 23 июля 2026Наука и техника

В Британии представили ведомый дрон Brontanax

BAE Systems представила британский ведомый дрон Brontanax
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sarah Young / Reuters

Новый ведомый дрон Brontanax разработали в Великобритании. Прототип аппарата показали на авиасалоне Фарнборо, пишет Breaking Defense.

Отмечается, что беспилотник размером с учебный самолет Hawk предназначен для ведения радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных и наземных целей. Аппарат создала компания BAE Systems для участия в британской программе Storm Fighter. На разработку дронов, которые будут выполнять задачи совместно с истребителями Eurofighter Typhoon и F-35, выделили 300 миллионов фунтов стерлингов.

Разработку концепции ведомого дрона начали в 2022 году. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что аппарат поднимется в воздух в 2027-м. Внутренний отсек для вооружения Brontanax совместим со всеми средствами поражения, которые используют Королевские Военно-воздушные силы. Представленный беспилотник несет двигатель производства американской Williams, однако в будущем производитель хочет интегрировать силовую установку Rolls-Royce Orpheus.

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