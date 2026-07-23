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08:14, 23 июля 2026 (обновлено: 08:18, 23 июля 2026)Мир

Встреча Лаврова и Рубио завершилась

Переговоры Лаврова и Рубио завершились, они продлились 35 минут
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле завершились. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что переговоры продлились 35 минут. Согласно расписанию Рубио, в его графике на встречу с российским министром было отведено около получаса.

Накануне встречи Лавров заявил, что намерен поинтересоваться у Рубио о заявлении президента США Дональда Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине. Рубио, в свою очередь, отметил, что собирается обсудить роль Вашингтона в урегулировании конфликта.

Ранее стало известно, что инициатором встречи Лаврова и Рубио выступила американская сторона. Со стороны России на встрече присутствуют замглавы МИД РФ Андрей Руденко, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. С американской стороны — замгоссекретаря США по политическим делам Элисон Хукер и спецпосланник президента США Серджио Гор.

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