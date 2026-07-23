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Из жизни
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08:22, 23 июля 2026Из жизни

Девушка ожила в последний момент перед кремацией

В Китае девушка ожила перед кремацией и стала знаменитой художницей
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

В Китае девушка из провинции Гуйчжоу, в последний момент ожившая перед кремацией, стала знаменитой художницей. Ее историю рассказывает South China Morning Post.

49-летняя Чэнь Цуй Цзюй родилась в деревне, а в 1995 году, в возрасте 18 лет, переехала в город Дунгуань, провинция Гуандун, и устроилась на завод. Работа была изнурительной, а денег не хватало даже на еду. Однажды у нее поднялась высокая температура. Девушка шла вдоль реки и неожиданно потеряла сознание. Только через несколько дней ее нашел на берегу лодочник. Цзюй была покрыта грязью и не подавала признаков жизни. Мужчина не стал проверять, что с ней, и сразу же позвонил в ближайшее похоронное бюро.

Когда Цзюй готовили к кремации, сотрудник похоронного бюро заметил, что она пошевелила ногой. Он сразу же позвонил в полицию, а девушку отвез в больницу. У нее наблюдалось сильное истощение, обезвоживание и полиорганная недостаточность. Цзюй провела в реанимации три месяца и полностью поправилась.

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История о чудесном возвращении с того света сделала Цзюй знаменитостью. Сотни жителей Китая слали ей письма со словами поддержки.

Известный художник Чэнь Чжун Лянь узнал, что девушка увлекается рисованием, и пригласил ее учиться к себе. Лянь поддерживал Цзюй все годы обучения и помог ей развить талант. В 1999 году девушка получила первую награду в области живописи, а ее работы признали в художественном сообществе. С тех пор Цзюй получила еще множество премий, а недавно по ее истории была поставлена традиционная китайская опера.

Ранее сообщалось, что в Бразилии сотрудники похоронного бюро спасли пожилого мужчину, которого врач признал умершим. Бразилец неожиданно начал дышать и пришел в себя.

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