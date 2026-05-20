Признанный умершим 88-летний мужчина очнулся в похоронном бюро

88-летний бразилец, которого врач признал умершим, очнулся в похоронном бюро

В Бразилии сотрудники похоронного бюро спасли пожилого мужчину, которого врач признал умершим. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 16 мая в муниципалитете Президенти-Пруденти, штат Сан-Паулу. 88-летнего Жураси Роза Алвеса доставили в больницу, где врач объявил о его смерти из-за дыхательной недостаточности. Родственников известили о случившемся, а мужчину отправили в похоронное бюро.

Однако там Алвес очнулся и начал дышать. Это заметили сотрудники, оказали ему первую помощь и вызвали скорую. Бразильца срочно доставили в больницу, где он находится до сих пор. «Двоюродному брату сказали, что его отвезли в похоронное бюро для подготовки к прощанию, однако сотрудники заметили признаки жизни — он дышал и двигался», — описал ситуацию близкий родственник Алвеса.

Родные мужчины обратились в полицию. Там возбудили дело против врача по статье о неоказании необходимой помощи. «По данным больницы, где сейчас находится Жураси, его состояние могло ухудшиться из-за возраста, а также отсутствия своевременной медицинской помощи», — заявил адвокат семьи.

Ранее сообщалось, что в Бразилии пострадавшая в ДТП женщина ожила после того, как ее признали умершей. Парамедик, допустивший ошибку, отстранен от работы на время внутреннего расследования.