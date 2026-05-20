Постсоветская страна стала лидером по импорту российского мороженого

«Агроэкспорт»: Доля Узбекистана в экспорте российского мороженого дошла до 29 %

В январе-апреле 2026 года лидером по поставкам российского мороженого стал Узбекистан. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

Доля этой постсоветской республики в экспорте этой продукции составила 29 процентов. На Казахстан пришлось 26 процентов, а на Белоруссию — 15. Доли Монголии и Абхазии составили по четыре процента.

Всего за указанный период (без учета данных стран ЕАЭС за апрель) экспорт российского мороженого увеличился на 12 процентов в физическом выражении, превысив 3,5 тысячи тонн. В денежном выражении поставки оценили в 19 миллионов долларов (рост на 29 процентов).

Отмечается, что Армения нарастила закупки этой продукции в 6,6 раза, а Узбекистан — в 2,4 раза. Экспорт в Киргизию вырос на 86 процентов, а в Таджикистан — на 55 процентов.

В I квартале 2026 года экспорт российского мороженого в Китай снизился в 27 раз. КНР купила этого российского лакомства на 48 тысячи долларов, в то время как годом ранее показатель достигал отметки в 1,3 миллиона.

