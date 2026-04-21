Экспорт российского лакомства в Китай обрушился

В первом квартале 2026 года экспорт российского мороженого в Китай снизился в 27 раз. Об этом со ссылкой на данные таможни КНР сообщает «Интерфакс».

В этом году Поднебесная закупила российского лакомства на 48 тысячи долларов, в то время как годом ранее показатель достигал отметки в 1,3 миллиона.

С января по март главными поставщиками мороженого в Китай по итогам первого квартала были Франция (16,3 миллиона долларов), Южная Корея (2,5 миллиона долларов), Новая Зеландия (2,4 миллиона долларов).

Ранее сообщалось, что в феврале 2026 года Россия довела импорт мороженого из Казахстана до рекордной с прошлого лета суммы. За второй месяц года поставки достигли 3,6 миллиона долларов, что почти вдвое больше, чем в феврале 2025 года. Россия является крупнейшим покупателем казахстанского мороженого, на нее приходится 68 процентов данного экспорта.