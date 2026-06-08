Для вторжения США на Кубу нашлись препятствия

Розенталь: Полномасштабное военное вторжение США на Кубу выглядит маловероятным

Полномасштабное военное вторжение США на Кубу в настоящее время выглядит маловероятным из-за высоких политических и военных издержек для Вашингтона. Об этом заявил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Полномасштабное вторжение пока я рассматриваю как крайне маловероятное. Учитывая, что это потребует очень больших издержек для американской администрации. (...) В преддверии ноябрьских выборов, наверное, не самое лучшее решение для американцев», — сказал Розенталь.

Директор ИЛА РАН отметил, что успехи Соединенных Штатов на венесуэльском направлении подтолкнули Вашингтон к усилению давления на Кубу. Он добавил, что остров переживает серьезный гуманитарный кризис, так как в стране наблюдается дефицит топлива, а электроснабжение ограничено несколькими часами в сутки.

Однако Розенталь считает, что Белый дом скорее будет добиваться уступок от кубинского руководства с помощью экономических и политических рычагов, чем прибегать к военной операции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ставят цель сменить государственный строй на Кубе. «Думаю, вы знаете, нам нужно избавиться от режима. Режим был очень жестким, очень неприятным», — заявил глава Белого дома.