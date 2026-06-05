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02:26, 5 июня 2026Мир

Трамп назвал цель США на Кубе

Трамп заявил, что США ставят цель сменить государственный режим на Кубе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ставят цель сменить государственный строй на Кубе. Трансляцию вел Белый дом.

По его словам, у Вашингтона есть «очень хорошие планы» в отношении страны.

«Думаю, вы знаете, нам нужно избавиться от режима. Режим был очень жестким, очень неприятным», — заявил глава Белого дома.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что Куба представляет опасность для США. По его словам, чтобы Гавана не была опасна для США, ей нужны реформы, однако действующее руководство острова «не может этого сделать».

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