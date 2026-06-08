Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании мирно урегулировать конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.
Сальдо азвал баснями заявления Зеленского о мирном урегулировании на Украине.
«Я иногда просматриваю выступления главаря киевского режима, который говорит, что вот мы таким образом продвигаемся к миру. Никакого мира от этого режима ждать не приходится», — заявил он.
4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с призывом к прямым переговорам. Украинский политик предложил российскому лидеру встретиться лично, чтобы обсудить детали завершения конфликта.
В свою очередь, Путин заявил, что Зеленский создает обстановку, при которой невозможно проводить личные встречи. В связи с этим он обратился к российским солдатам фразой «Работайте, братья!».