Заявления Зеленского о мирном урегулировании на Украине назвали баснями

Сальдо назвал баснями заявления Зеленского о мирном урегулировании на Украине

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании мирно урегулировать конфликт на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Сальдо азвал баснями заявления Зеленского о мирном урегулировании на Украине.

«Я иногда просматриваю выступления главаря киевского режима, который говорит, что вот мы таким образом продвигаемся к миру. Никакого мира от этого режима ждать не приходится», — заявил он.

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с призывом к прямым переговорам. Украинский политик предложил российскому лидеру встретиться лично, чтобы обсудить детали завершения конфликта.

В свою очередь, Путин заявил, что Зеленский создает обстановку, при которой невозможно проводить личные встречи. В связи с этим он обратился к российским солдатам фразой «Работайте, братья!».