Еще один ребенок пострадал из-за атаки ВСУ

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека, в том числе ребенок

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников нанесли удары по Белгородской области. В результате пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщили в региональном оперштабе.

«В селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом. 14-летний мальчик получил слепые осколочные ранения височной области и бедра», — говорится в сообщении. Уточняется, что подростка госпитализируют и окажут всю необходимую помощь.

В селе Ясные Зори беспилотник детонировал на территории предприятия. Пострадал мужчина — он самостоятельно обратился в больницу. Медики диагностировали у него акубаротравму и ушиб волосистой части головы. Ему назначено амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что ВСУ прицельно ударили по двум подросткам на велосипедах в Лисичанске.