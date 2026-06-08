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06:24, 8 июня 2026Россия

Еще один ребенок пострадал из-за атаки ВСУ

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека, в том числе ребенок
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников нанесли удары по Белгородской области. В результате пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщили в региональном оперштабе.

«В селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом. 14-летний мальчик получил слепые осколочные ранения височной области и бедра», — говорится в сообщении. Уточняется, что подростка госпитализируют и окажут всю необходимую помощь.

В селе Ясные Зори беспилотник детонировал на территории предприятия. Пострадал мужчина — он самостоятельно обратился в больницу. Медики диагностировали у него акубаротравму и ушиб волосистой части головы. Ему назначено амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что ВСУ прицельно ударили по двум подросткам на велосипедах в Лисичанске.

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