ВСУ прицельно ударили по двум подросткам на велосипедах в российском регионе

Глава ЛНР Пасечник: ВСУ ударили по двум подросткам в Лисичанске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Двое подростков пострадали, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Как уточнил он, инцидент произошел в воскресенье, 7 июня, в 18:30 по местному времени. Украинские войска прицельно ударили по несовершеннолетним, которые в этот момент катались на велосипедах.

«Ранения получили 14- и 15-летние юноши. <...> От имени жителей республики и от себя лично желаю ребятам скорейшего выздоровления», — отметил Пасечник. Детям оперативно оказали медпомощь, пациентов доставили в больницу.

Глава республики подчеркнул, что вражеские силы в светлое время суток намерено бьют по детям, которые гуляют и наслаждаются летними каникулами. Это говорит о бесчеловечности и жестокости Киева, отметил Пасечник.

Следователи СУ Следственного комитета (СК) России по ЛНР фиксируют последствия атаки.

Ранее ВСУ нанесли удар по зданию гимназии № 7 в Сватово. Кроме того, украинские войска атаковали гражданский автомобиль — два человека получили травмы разной степени тяжести, один человек не выжил.