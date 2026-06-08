Семья жестоко отомстила «невменяемому» домовладельцу за его безумные выходки

Пользовательница Reddit с ником Jazzlike_Advisor_633 рассказала, как жестко отомстила человеку, у которого арендовала дом. По словам женщины, мужчина установил множество одному ему понятных правил, которые должна была соблюдать ее семья.

«Он был крайне назойлив и третировал нас, если мы не выполняли его указания относительно дома. Он хотел, чтобы мы чистили бассейн определенным образом, конкретные растения, которые ему не нравились, поливали в конкретные дни, пытался установить комендантский час, диктовал, когда принимать гостей и так далее», — перечислила она выходки мужчины, которые сочла безумными.

Кроме того, домовладелец специально выгуливал своего терьера вдоль забора дома, что приводило в бешенство собаку семьи. Иногда он стоял возле калитки часами, вглядываясь в то, что происходит внутри жилища. А в первый же день после заселения он самостоятельно вошел в дом с пистолетом и обыскал его, потому что ему показался подозрительным курьер, доставивший пиццу.

После выселения из дома семья решила отомстить задним числом. Женщина разместила несколько фейковых объявлений о продаже различных вещей по очень низким ценам на популярных сайтах и в социальных сетях. Она не только оставила адрес бывшего домовладельца, но и попросила приезжать строго после десяти часов вечера и громко стучать из-за якобы имеющихся у продавца проблем со слухом.

«Догадавшись, чьих это рук дело, он начал обрывать мне телефон, но неизменно сталкивался с автоответчиком. Он обзывал меня, угрожал выследить и пристрелить. И эти записи были еще смешнее, чем сам процесс мести. Так продолжалось довольно долго. Не знаю, что случилось с этим старым придурком. Но он был самым отвратительным человеком, которого я когда-либо встречала», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit отомстила бывшему бойфренду и обрекла его на жизнь в запахе кошачьей мочи. О том, что ее спонтанный план оказался успешным, она узнала лишь спустя восемь лет.