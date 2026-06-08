Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:03, 8 июня 2026Интернет и СМИ

Семья жестоко отомстила «невменяемому» домовладельцу за его безумные выходки

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Jazzlike_Advisor_633 рассказала, как жестко отомстила человеку, у которого арендовала дом. По словам женщины, мужчина установил множество одному ему понятных правил, которые должна была соблюдать ее семья.

«Он был крайне назойлив и третировал нас, если мы не выполняли его указания относительно дома. Он хотел, чтобы мы чистили бассейн определенным образом, конкретные растения, которые ему не нравились, поливали в конкретные дни, пытался установить комендантский час, диктовал, когда принимать гостей и так далее», — перечислила она выходки мужчины, которые сочла безумными.

Материалы по теме:
«От ипотеки избавляются те, кто влез в нее на эмоциях» Россияне стали массово продавать квартиры, купленные в кредит
«От ипотеки избавляются те, кто влез в нее на эмоциях»Россияне стали массово продавать квартиры, купленные в кредит
28 апреля 2026
Отпуск — удобная возможность для квартирных воров. Как обезопасить жилье перед долгим отъездом?
Отпуск — удобная возможность для квартирных воров.Как обезопасить жилье перед долгим отъездом?
1 мая 2026
«Дача — территория свободы» Россияне массово едут за город на майские праздники. Что для них значат дачи?
«Дача — территория свободы»Россияне массово едут за город на майские праздники. Что для них значат дачи?
9 мая 2026

Кроме того, домовладелец специально выгуливал своего терьера вдоль забора дома, что приводило в бешенство собаку семьи. Иногда он стоял возле калитки часами, вглядываясь в то, что происходит внутри жилища. А в первый же день после заселения он самостоятельно вошел в дом с пистолетом и обыскал его, потому что ему показался подозрительным курьер, доставивший пиццу.

После выселения из дома семья решила отомстить задним числом. Женщина разместила несколько фейковых объявлений о продаже различных вещей по очень низким ценам на популярных сайтах и в социальных сетях. Она не только оставила адрес бывшего домовладельца, но и попросила приезжать строго после десяти часов вечера и громко стучать из-за якобы имеющихся у продавца проблем со слухом.

«Догадавшись, чьих это рук дело, он начал обрывать мне телефон, но неизменно сталкивался с автоответчиком. Он обзывал меня, угрожал выследить и пристрелить. И эти записи были еще смешнее, чем сам процесс мести. Так продолжалось довольно долго. Не знаю, что случилось с этим старым придурком. Но он был самым отвратительным человеком, которого я когда-либо встречала», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit отомстила бывшему бойфренду и обрекла его на жизнь в запахе кошачьей мочи. О том, что ее спонтанный план оказался успешным, она узнала лишь спустя восемь лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали в Крыму пассажирский поезд «Москва — Симферополь». Есть погибший

    Вред от включения кондиционера сразу после запуска двигателя авто оценили

    Семья жестоко отомстила «невменяемому» домовладельцу за его безумные выходки

    Для вторжения США на Кубу нашлись препятствия

    Заболеваемость одной инфекцией в России выросла более чем в 19 раз

    Движение в сторону Геленджика перекрыли

    «Реал» объявил о переизбрании своего президента

    В Совфеде оценили меры по укреплению политики памяти в России

    Названы самые популярные подарки российских туристов сотрудникам отелей

    Названы способы избежать блокировки за переводы между счетами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok