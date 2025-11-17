Интернет и СМИ
06:01, 17 ноября 2025Интернет и СМИ

Девушка отомстила бывшему бойфренду и обрекла его на жизнь в запахе кошачьей мочи

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: sophiecat / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником AmoebaCandid4567 рассказала о том, как спустя восемь лет после расставания с бойфрендом узнала об итогах своей мести ему. По словам девушки, ее поступок привел к тому, что участок молодого человека облюбовали кошки.

Автор рассказала, что решила расстаться с парнем после физического насилия. «Покупая большие горшки в садовом центре, я увидела, что там есть семена кошачьей мяты. В порыве злости я купила их и засеяла только что освободившиеся грядки», — написала автор.

Девушка предполагала, что хотя бы часть семян прорастет, а это привлечет всех окрестных котов. Тогда молодому человеку пришлось бы выполоть растения, что определенно было бы для него хлопотно. Спустя восемь лет она оказалась по работе в том же районе, где жил ее бывший бойфренд.

«Я проезжала мимо его дома и увидела объявление о продаже, а во дворе было около полудюжины кошек. От клиента я узнала, что, пусть кошачья мята и с трудом размножается, но если уж это случилось, то ее разрастание уже не остановить. Она заполонила весь двор, и мой бывший пытался избавиться от нее самыми разными способами, но каждый раз она возрождалась в еще больших количествах. Мне сказали, что если проехать мимо этого дома летом с опущенными окнами, то весь конец улицы пахнет как кошачий лоток. Мне искренне жаль», — с сарказмом заключила женщина.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как устроил навозную месть недругу и не понес наказания. По его словам, тот сам положил начало противостоянию, чрезмерно остро отреагировав на бытовую ссору.

