15:48, 15 апреля 2026

Россия резко увеличила закупки мороженого в постсоветской стране

Таможня Казахстана: Поставки мороженого в Россию достигли 3,6 миллиона долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В феврале 2026 года Россия довела импорт мороженого из Казахстана до рекордной с прошлого лета суммы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на таможенную статистику этой постсоветской центральноазиатской республики.

Оказалось, что за второй месяц года поставки достигли 3,6 миллиона долларов. Это почти вдвое больше, чем в феврале 2025 года. В июле 2025-го речь шла почти о пяти миллионах.

Отмечается, что Россия является крупнейшим покупателем казахстанского мороженого. На нее приходится 68 процентов данного экспорта. Кроме того, 19 процентов уходит в Киргизию, а 7 процентов — в Узбекистан.

По итогам 2025 года Россия увеличила поставки мороженого на внешние рынки на 29 процентов в стоимостном выражении. Всего заграничные покупатели приобрели 17 тысяч тонн этого российского лакомства, заплатив за него порядка 74 миллионов долларов. Крупнейшими импортерами стали Казахстан (около 6 тысяч тонн), Белоруссия (более 4,5 тысячи тонн), Монголия (около 2 тысяч тонн), Узбекистан (свыше 1 тысячи тонн) и Абхазия (более 800 тонн).

