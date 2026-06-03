В России высказались об ультиматуме Евросоюза для Армении

Депутат Водолацкий: Пашинян хочет в Армении разорвать все, что связано с Россией

То, что происходит сейчас в Армении, — это ожидаемый результат, потому что для Европейского союза (ЕС) необходимо максимально уничтожить в стране все духовные скрепы, включая христианство, и связь с Россией, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что Евросоюз пригрозил Армении отказать в членстве в организации, если Ереван не разорвет церковные связи с Москвой. Еревану поставили ультиматум: либо власти страны пресекут диалог Ереванско-Армянской епархии Русской православной церкви (РПЦ) с Армянской апостольской церковью, либо стране закроют вход в ЕС.

Депутат отметил, что происходящие процессы были заметны по действиям премьера Никола Пашиняна против католикоса, его гонениям на армянскую церковь, арестам священнослужителей. По его словам, это уже был сигнал, что политик продал свой народ, начиная с церкви, а потом перейдет и на разрыв с Россией.

«Они будут делать все для того, чтобы фальсифицировать выборы, в первую очередь запугать людей, шантажировать их, дойдет и до устранения политических деятелей. Но в Евросоюзе немножко не поняли одной истины. Христианство в Армении самое древнее, одно из первейших. И там это передается как семейные ценности, отношение к вере и христианству там особенное. Это не Украина, где вспомнили бандеровские корни и забыли о своей истории. Это глубже, прочнее», — прокомментировал Водолацкий.

Ранее стало известно о планах ЕС по церковной недвижимости РПЦ в Армении. Европа захотела лишить Ереванско-Армянскую епархию РПЦ права пользования церковной недвижимостью.