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16:05, 3 июня 2026Бывший СССР

Стало известно об ультиматуме Евросоюза для Армении

Армении пригрозили отказом в членстве в ЕС, если страна не разорвет церковные связи с РФ
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) пригрозил Армении отказать в членстве в организации, если Ереван не разорвет церковные связи с Москвой. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на данные Службы внешней разведки (СВР) России.

В издании заметили, что Еревану поставили ультиматум: либо власти страны пресекут диалог Ереванско-Армянской епархии Русской православной церкви (РПЦ) с Армянской апостольской церковью, либо стране закроют вход в ЕС.

Кроме того, в Ереване начали оказывать давление и буквально «фабриковать компромат» в отношении представителей Еревано-Армянской епархии. Так, недавно иерея Тимофея Казаряна, настоятеля храма-часовни Архангела Михаила, работающей при 102-й военной базе армии России, обвинили якобы во вмешательстве в парламентские выборы в стране.

Член Межсоборного присутствия РПЦ Михаил Тюренков подчеркнул, что ситуация обретает все более серьезный оборот. По его словам, действующий премьер Армении Никол Пашинян полностью подчиняется требованиям европейской стороны, а потому в стране начался глобальный «демонтаж» всех институтов, хоть как-то связывающих Ереван и Москву.

«Режим Пашиняна бьет в цель — подменяет христианское самосознание и историческую память армян. Пытается превратить их в безродных и безбожных манкуртов. К сожалению, трагический опыт части русского народа — малороссов — наглядно показывает, что это не конспирологические выдумки, а вполне реальный политтехнологический и идеологический процесс», — резюмировал собеседник издания.

Ранее стало известно о планах ЕС по церковной недвижимости РПЦ в Армении. Европа захотела лишить Ереванско-Армянскую епархию РПЦ права пользования церковной недвижимостью.

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