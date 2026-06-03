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18:27, 3 июня 2026Спорт

Оценены шансы увидеть российский финал на «Ролан Гаррос» у женщин

Шансы увидеть российский финал на «Ролан Гаррос» у женщин оценены коэффициентом 3,26
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Букмекеры оценили шансы увидеть российский финал в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос»-2026. Об этом сообщает Betonmobile.

Ставки на то, что россиянка Мирра Андреева обыграет в полуфинале украинку Марту Костюк, принимаются с коэффициентом 2,10. На победу другой российской теннисистки Дианы Шнайдер над представляющей Польшу Майей Хвалиньской можно поставить с коэффициентом 1,55.

Для того, чтобы поставить на российский финал, нужно собрать экспресс из побед Андреевой и Шнайдер. Коэффициент такой ставки равен 3,26.

Полуфинальные матчи в женском одиночном разряде пройдут 4 июня. Последний раз две россиянки играли в финале «Ролан Гаррос» в 2004 году. Тогда Анастасия Мыскина победила Елену Дементьеву.

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