Философ Александр Дугин на ПМЭФ поддержал молодежный тренд на фрикшн-максинг

Философ Александр Дугин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поддержал новый молодежный тренд на фрикшн-максинг — отказ от благ современной цивилизации ради большего контроля над собственной жизнью и более полного бытия. В позитивном ключе о фрикшн-максинге и аналогичных тенденциях он высказался в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Отвечая на вопрос о жизнеспособности этого тренда и судьбе других когда-то популярных явлений вроде избинга и монастыринга — стремлений к упрощению через жизнь в сельской местности и монастыре соответственно, — Дугин сообщил, что ему нравятся все перечисленные формы молодежной культуры. Он отметил, что не считает их лишь трендами — в таких тенденциях он увидел стремление современного человека сохранить достоинство на фоне обезличивания, распространения влияния мегакорпораций и соцсетей.

«Уйти в монастырь, противодействовать технологической цивилизации, искать опору в собственном бытии — это прекрасно. Это можно назвать трендом, поиском трудностей, а можно — просто сохранением человеческого достоинства», — подытожил Дугин.

Избинг стал одним из главных трендов летнего сезона 2025 года — трафик сайтов с предложениями такого формата отдыха вырос на 23 процента по сравнению с летом 2024-го. Его массово полюбили миллениалы (люди в возрасте от 35 до 44 лет) — на них приходится 46 процентов пользователей ресурсов.