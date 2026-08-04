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14:29, 4 августа 2026Ценности

Ксения Собчак сравнила себя с Катей Пушкаревой

Журналистка Собчак сравнила себя с героиней из «Не родись красивой» Катей Пушкаревой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российская журналистка Ксения Собчак сравнила с себя с героиней из популярного телесериала «Не родись красивой». Пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

44-летняя телеведущая разместила коллаж. Так, на одном фото Собчак предстала в пестром платье, коричневом берете и очках с прозрачными линзами. При этом ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж.

На другом кадре, который разместила знаменитость, предстала Катя Пушкарева, которую сыграла актриса Нелли Уварова в упомянутом сериале. На нем она запечатлена в светлом берете, круглых очках, рубашке с рюшами и темном пиджаке.

«Жалкая пародия и неповторимый оригинал», — иронично подписала Собчак фото.

Ранее российская актриса театра и кино Юлия Такшина, которая сыграла секретаршу Вику Клочкову в «Не родись красивой», показала фигуру в купальнике и удивила поклонников.

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