Выяснились подробности похищения российского подростка

В Петербурге суд вынес приговор похитителям подростка ради выкупа в 1,5 млн рублей

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор троим похитителям подростка ради выкупа в полтора миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимых Тимофея Патласова, Матвея Холодкова и Андрея Коржакова признали виновными в похищении несовершеннолетнего и вымогательстве. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до девяти лет. Организатор преступления остался неизвестен.

Суд выяснил подробности похищения, совершенного 6 марта 2025 года. Коржаков, Патласов и Холодков напали на 16-летнего подростка у пункта выдачи заказов, нанесли несколько ударов и насильно усадили его в автомобиль ВАЗ, где связали ему руки и ноги пластиковыми хомутами. Заложника возили по Санкт-Петербургу и области, пока похитители связывались с его отцом и требовали выкуп в 1,5 миллиона рублей.

Затем они привезли юношу в поселок Парголово, по пути избивая и угрожая ножом. После того как отец подростка перевел похитителям 300 тысяч рублей, заложника выкинули на улицу в Сестрорецке, еще раз потребовав заплатить оставшуюся сумму выкупа.

Подсудимые вину признали полностью. Холодков и Коржаков ранее уже были судимы.

Ранее сообщалось, что в Дагестане осудили членов преступной группы за похищение человека ради выкупа в 20 миллионов рублей. Их приговорили к срокам от 11 до 15 лет колонии строгого режима.