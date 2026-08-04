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14:21, 4 августа 2026 (обновлено: 14:25, 4 августа 2026)Наука и техника

Обнаружена скрытая причина развития гипертонии у женщин

Menopause: Раннее наступление менопаузы связано с повышенным артериальным давлением
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Chompoo Suriyo / Shutterstock / Fotodom

Женщины, у которых менопауза наступает раньше 40 лет, чаще сталкиваются с повышенным артериальным давлением. К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в журнале Menopause.

Ученые проанализировали данные почти 108 тысяч женщин из британского проекта UK Biobank, за состоянием здоровья которых наблюдали до 2023 года. Оказалось, что гипертония развивалась у 22,9 процента женщин с преждевременной менопаузой и у 19 процентов женщин с ранней менопаузой, тогда как среди участниц, переживших менопаузу после 45 лет, этот показатель не превышал 17 процентов.

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После учета других факторов риска выяснилось, что преждевременная менопауза связана с повышением вероятности развития гипертонии на 12 процентов. Наиболее выраженная связь наблюдалась у женщин, у которых менопауза наступила в возрасте от 25 до 35 лет. При этом у женщин, перенесших хирургическое удаление яичников, такого независимого повышения риска обнаружено не было.

Авторы считают, что женщинам с преждевременной менопаузой необходимо регулярно контролировать артериальное давление и другие показатели здоровья сердца, чтобы вовремя выявлять и предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что повышенное артериальное давление может вредить здоровью мозга и почек.

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