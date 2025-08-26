Российские миллениалы массово полюбили избинг

Летом 2025 года трафик на сайты с предложениями избинга вырос на 23 процента

Летом 2025 года россияне стали чаще выбирать спокойный и экологичный отдых вдали от популярных туристических мест. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования мобильного оператора «МегаФон» и сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок», которое попало в распоряжение «Ленты.ру».

Отмечается, что одним из главных трендов сезона стал избинг — трафик на сайты с предложениями такого формата отдыха вырос на 23 процента по сравнению с летом 2024-го. В источнике говорится, что его массово полюбили миллениалы (люди в возрасте от 35 до 44 лет) — на них приходится 46 процентов пользователей ресурсов. Затем идут соотечественники в возрасте от 45 до 54 лет (23 процента) и от 25 до 34 лет (16 процентов). Меньше всего избингом интересуется поколение до 25 лет и люди более старшего возраста (их доля в сумме составила 15 процентов).

Авторы исследования также выяснили, что отдых в русском стиле чаще всего выбирают женщины — их доля составляет 52 процента от всех россиян, предпочитающих такой формат путешествий.

Ранее стало известно, что в 2025 году россияне стали в 2,5 раза чаще посуточно останавливаться в избах. Больше всего таких объектов представлено в Московской области, Самарской и Ленинградской областях, а также Дагестане, Краснодарском крае и Татарстане.

