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14:24, 20 мая 2025Моя страна

Россияне пристрастились к избам

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Россияне пристрастились к избам в 2025 году. К такому выводу пришли аналитики «Авито Путешествий», чье исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что за прошедший год россияне стали в 2,5 раза чаще посуточно останавливаться в избах, а предложение изб на рынке краткосрочной аренды России за год выросло в 2,2 раза, теремов — на 48 процентов. Больше всего таких объектов представлено в Московской области, Самарской и Ленинградской областях, а также Дагестане, Краснодарском крае и Татарстане.

В то же время самая доступная аренда подобного традиционного жилья — в Нижегородской области (4860 рублей в сутки), Карелии (5440 рублей), Саратовской области (5500 рублей) и Башкортостане (6000 рублей). Дороже всего избинг обойдется путешественникам по Тверской области (14 980 рублей), Дагестану (14 330 рублей), Кемеровской (13 280 рублей) и Московской областям (11 730 рублей).

Ранее в мае были раскрыты самые популярные у иностранцев направления для путешествий по России.

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