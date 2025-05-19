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17:38, 19 мая 2025Моя страна

Раскрыты самые популярные у иностранцев направления для путешествий по России

ЦСР: Иностранцы все чаще приезжают в Татарстан, Калининград и на Дальний Восток
Алина Черненко

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Иностранные туристы все чаще приезжают в Татарстан, Калининград и на Дальний Восток. Самые востребованные у зарубежных гостей направления для путешествий по России раскрыл директор Центра развития международного туризма Центра стратегических разработок (ЦСР) Олег Кочуг, соответствующий пресс-релиз оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По словам спикера, города Дальнего Востока, прежде всего Владивосток, а также Сахалина и Камчатки имеют хороший потенциал для развития въездного туризма благодаря близости к Китаю.

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Другой популярный у иностранцев российский регион — Татарстан. В 2024 году зарубежный турпоток в республику вырос на 37 процентов — до 97 тысяч человек. Иностранцы могут долететь туда прямыми рейсами из Турции, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Египта, Таиланда, Казахстана, Грузии, ОАЭ, Армении, Сербии, Туркменистана и Китая.

Кроме того, турпоток в Татарстан растет и под влиянием повышенного интереса к России у путешественников из исламских стран. Так, в 2024 году туристы из государств Организации исламского сотрудничества совершили 4,7 миллиона поездок в нашу страну — в 2023 году эта цифра была 4,6 миллиона.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли требования иностранных туристов к отдыху в России. В частности, гости из Поднебесной готовы пробовать русскую кухню, но не более одного раза, так что для них важно питаться привычными блюдами.

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