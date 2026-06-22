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10:10, 22 июня 2026Россия

Россияне стали чаще страдать из-за редкого заболевания в разгар рабочего дня

Shot: Россияне стали чаще засыпать в разгар рабочего дня из-за нарколепсии
Майя Назарова

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Россияне стали чаще страдать из-за редкого заболевания в разгар рабочего дня. Как стало известно Telegram-каналу «Shot проверка», люди внезапно засыпают из-за нарколепсии.

Невролог-сомнолог Ксения Доронина отметила, что это редкое хроническое нарушение сна, связанное с дефицитом орексина — вещества, которое помогает мозгу поддерживать бодрствование. Специалист указала, что при заболевании пациент мучается из-за дневной сонливости. У некоторых также слабеют мышцы во время смеха, испуга или сильных эмоций — человек может выронить предмет из рук, подкоситься или даже упасть, поделилась Доронина.

Врач подчеркнула, что зачастую заболевание связано со сбоем, при котором иммунная система по ошибке атакует клетки мозга, вырабатывающие орексин. Спровоцировать такой процесс могут инфекции, сильный стресс или травмы.

До этого доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Юрий Саранчук рассказал, что запрета на сон на рабочем месте во время перерыва в законе нет.

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