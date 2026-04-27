14:27, 27 апреля 2026Экономика

Россиянам рассказали о праве спать в обеденный перерыв

Эксперт Саранчук: Запрета на сон на рабочем месте во время перерыва в законе нет
Дмитрий Воронин

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Трудовое законодательство прямо не запрещает спать на рабочем месте, и сотрудник имеет на это право в свой перерыв. Об этом со ссылкой на доцента кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Юрия Саранчука сообщает РИА Новости.

«Одна ситуация, когда работник, например, вздремнул на рабочем месте во время перерыва, иная ситуация, когда работник заснул в рабочее время», — поделился эксперт. Он подчеркнул, что во втором случае сон может быть расценен работодателем как неисполнение трудовых обязанностей и повлечь дисциплинарную ответственность, вплоть до увольнения, являющегося крайней мерой. О ней, по словам специалиста, речь пойдет, если сотрудник не раз спал на рабочем месте, или его сон негативно сказался на трудовых процессах.

При неоднократных нарушениях работодателей может затребовать у допустивших его россиян объяснения и зафиксировать факт актом, издав приказ о дисциплинарном взыскании. Принятые меры работник имеет право обжаловать в трудовой инспекции, прокуратуре или суде, объяснил Саранчук.

Ранее россиян предупредили, что работодатель с учетом фактически отработанного времени имеет право не оплачивать время, потраченное сотрудниками на длительные перекуры, опоздания и чаепития.

