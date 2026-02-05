Россиян предупредили о сокращении зарплаты из-за длительных перекуров

Эксперт Голубева: В связи с длительными перекурами возможно сокращение зарплаты

Работодатель с учетом фактически отработанного времени имеет право не оплачивать время, потраченное сотрудниками на длительные перекуры, опоздания и чаепития. О возможности сокращения зарплат по этой причине старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева рассказала ТАСС.

Эксперт уточнила, что, согласно Трудовому кодексу, в РФ определены виды перерывов, продолжительность которых может составлять от 30 минут до двух часов, а точные показатели прописываются в правилах внутреннего распорядка или в трудовом договоре. По ее словам, сотрудник имеет право использовать перерыв по своему усмотрению, но перекуры работодатель предоставлять не обязан и даже может установить запрет на курение.

Регулярные и долгие перекуры вне обеденного перерыва могут расцениваться как нарушение установленных норм, предупредила специалист.

Ранее в Госдуме заявили, что ситуация с прогулами сотрудников и их неявкой на рабочие места является «огромной проблемой», решать которую власти собираются в том числе при помощи изменений трудового законодательства. Речь, по данным HR-экспертов, идет в том числе о случаях, когда «молодые люди могут просто пойти на обеденный перерыв на работе и не вернуться».