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09:49, 22 июня 2026Мир

Фицо высказался о решении главы Евросовета установить контакты с Россией

Фицо высказался в поддержку решения главы Евросовета Кошты установить контакты с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался в поддержку решения председателя Евросовета Антониу Кошты установить контакты с Россией. Его заявление приводит Politico.

«Я поддерживаю председателя Европейского совета и приветствую то, что его команда движется в этом направлении», — сказал политик.

Фицо отметил, что его точку зрения разделяет еще несколько европейских лидеров.

Ранее сообщалось, что многие лидеры Европейского союза (ЕС) остались недовольны контактами офиса Кошты с Россией, который не оповестил лидеров объединения о своем шаге. По данным источников, в частных беседах президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц давали понять, что не одобряют действия главы Евросовета.

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