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10:15, 22 июня 2026Спорт

Оценены шансы Австрии отобрать очки у Аргентины в матче ЧМ-2026

Шансы Австрии отобрать очки у Аргентины на ЧМ-2026 оценили коэффициентом 2,70
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Букмекеры оценили шансы сборной Австрии отобрать очки у Аргентины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На то, что австрийцы не проиграют, можно поставить с коэффициентом 2,70. Победа сборной Австрии оценивается коэффициентом 7,60, а ничья — коэффициентом 4,30.

Букмекеры считают явным фаворитом сборную Аргентины, поставить на ее победу можно с коэффициентом 1,50. Аналитики также ждут результативную игру. На то, что команды забьют не менее трех мячей, можно поставить с коэффициентом 1,92.

Матч пройдет 22 июня и начнется в 20:00 по московскому времени. Обе команды начали турнир с побед.

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