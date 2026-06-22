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10:34, 22 июня 2026Экономика

Поставки российского зерна в постсоветскую страну взлетели

РИА Новости: Экспорт зерна из России в Казахстан вырос втрое в апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам апреля 2026 года суммарная стоимость поставок российского зерна в Казахстан увеличилась втрое в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. О резком наращивании отечественной продукции в постсоветскую страну сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной Таможенной службы.

За отчетный период российские экспортеры отправили в соседнюю страну зерна на общую сумму в 45 миллионов долларов. Для сравнения, в апреле 2025-го показатель составлял порядка 15 миллионов.

Самый стремительный рост эксперты зафиксировали в сегменте овса. Экспорт этого вида зерна из России в Казахстан за это время увеличился более чем в 30 раз, до 775,5 тысячи долларов в деньгах. Поставки ржи подскочили в 24 раза (до 221,3 тысячи долларов), гречихи — почти в 20 раз (до 665,3 тысячи), а зернового сорго — втрое (до 126,2 тысячи).

Наиболее востребованными видами традиционно оказались пшеница, ячмень и кукуруза. Поставки первого вида зерна за год увеличились в три раза (до 38 миллионов долларов), второго — на четверть (до 3,6 миллиона), а третьего — вдвое (до 1,5 миллиона).

Казахстан остается одним из главных рынков сбыта российской агропродукции. Самыми востребованными видами продукции в начале 2026 года оказались пшеница, сахар, подсолнечное масло и шоколадные лакомства.

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