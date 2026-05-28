Россия рекордно нарастила поставки агропродукции в постсоветскую страну

«Агроэкспорт»: Поставки российской агропродукции в Казахстан достигли максимума

По итогам первых трех месяцев этого года российские экспортеры нарастили до исторического максимума поставки агропродукции в Казахстан. О резком росте отгрузок отечественного продовольствия в постсоветскую страну сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

В январе-марте поставки российской агропродукции в этом направлении превысили результат за весь прошлый год. Экспорт обновил исторический максимум как в физическом, так и в денежном выражении. За отчетный период его объемы выросли в полтора раза, до 2,4 миллиона тонн, а совокупная стоимость — на 28 процентов, до одного миллиарда долларов, уточнили эксперты.

Самыми востребованными в Казахстане видами продукции российского агропромышленного комплекса стали пшеница, отгрузки которой превысили 105 миллионов долларов, а также сахар (свыше 89 миллионов), мучные кондитерские изделия (около 80 миллионов), подсолнечное масло (более 72 миллионов) и шоколадные лакомства (около 69 миллионов), резюмировали аналитики.

Другой популярной в постсоветской стране российской продукцией оказался растворимый кофе. Его отгрузки в январе-апреле увеличились почти на четверть в годовом выражении, а стоимость экспорта достигла почти 100 миллионов долларов. Казахстан, в свою очередь, в начале весны активно нарастил поставки пива на российский рынок.