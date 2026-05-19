Поставки пива из постсоветской страны в Россию взлетели

РИА Новости: Экспорт пива из Казахстана в Россию вырос в 3,6 раза в марте

По итогам марта 2026 года экспорт пива из Казахстана в Россию увеличился более чем втрое в месячном выражении. О резком наращивании поставок хмельного напитка из постсоветской страны сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной Таможенной службы.

За отчетный период экспортеры из соседней страны отправили в Россию пива на общую сумму в 1,4 миллиона долларов. Для сравнения в феврале показатель находился на уровне 386,4 тысячи. Таким образом, за первый весенний месяц поставки увеличились в 3,6 раза в денежном выражении, или более чем на миллион долларов.

Большим спросом у российских импортеров пользовались и другие напитки. Так, закупки казахстанской сладкой газировки в марте вырос 1,8 раза, до 615,1 тысячи долларов, а минеральной воды — на 25 процентов, до 302,1 тысячи.

В начале этого года Россия активно закупала пиво не только из Казахстана. В январе-апреле поставки хмельного напитка из Эстонии подскочили на 72,2 процента, из Латвии — на 19,2 процента, а из Литвы — на 13,1 процента. Лидером по объемам экспорта хмельного напитка осталась Белоруссия.

Наращивание закупок пива из-за рубежа фиксируется на фоне падения производства в России. За первые четыре месяца этого года выпуск просел на 2,2 процента. На динамику, отмечали эксперты, повлиял ряд факторов, включая ужесточение регулирования отрасли и ограничение продажи спиртного в ряде регионов.