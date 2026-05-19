Полицейские предложили проститутке групповой секс в отеле, получили отказ и избили ее

El Periodico: Троих туристов из Канады арестовали за избиение женщины в Испании

Трое полицейских прилетели в отпуск в Испанию и избили проститутку за то, что получили отказ в групповом сексе. Об этом сообщила газета El Periodico.

Все произошло в Барселоне. Туристы из Канады сели в такси с женщиной, оказывающей интимные услуги, и предложили ей поехать в отель. Однако испанка отказалась участвовать в сексе вчетвером. После этого офицеры начали угрожать эскортнице, лапать ее и бить по лицу в машине.

Женщина закричала и попросила о помощи, транспорт с путешественниками остановили сотрудники Национальной гвардии. При этом один злоумышленник сбежал, другие оказали сопротивление во время задержания, но их арестовали и обвинили в избиении и домогательствах. Пострадавшую доставили в больницу, где у нее зафиксировали кровоизлияние в глаз и множественные синяки.

Через двое суток сотрудники правоохранительных органов поймали сбежавшего канадца в городе Пальма на острове Майорка. После предварительного слушания в суде гостей страны освободили под залог. Расследование дела продолжается.

