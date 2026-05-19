Стало известно о пострадавшем при посадке самолета в российском лесу

Командир самолета Ан-2 пострадал при аварийной посадке в лесу в Якутии

В Якутии при аварийной посадке самолета Ан-2 в лесу пострадал командир воздушного судна. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как стало известно, пилоту оказали помощь на месте. Остальные находившиеся на борту люди не пострадали. По словам членов экипажа, посадка была жесткой.

Предварительно, причиной инцидента стали проблемы с двигателем. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Об аварийной посадке самолета Ан-2 в якутском лесу стало известно утром 19 мая. Воздушное судно вылетело из населенного пункта Теплый Ключ, однако его командир принял решение вернуться, после чего связь с экипажем пропала. Позже экипаж сообщил о происшествии с указанием координат своего местонахождения.

Ранее Ан-2, совершавший мониторинг лесных пожаров, аварийно сел на грунтовую дорогу в Бурятии. Инцидент произошел по техническим причинам. Пострадавших нет.