10:58, 19 мая 2026

Стало известно о наступлении ВС РФ у границы Украины

Российские войска активно продвигаются в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска активно продвигаются в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Отмечается, что наступление фиксируется в Сумском и Шосткинском районах приграничного региона. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются проводить контратаки.

«Российские силы продвинулись в Сумском районе области», — рассказал собеседник канала.

До этого стало известно о начале боев у Великого Прикола в Сумской области. Как сообщил военный корреспондент Юрий Котенок, на этом направлении бои ведутся за урочища и балки.

Ранее стало известно о взятии армией России Миропольского в Сумской области. Расстояние от Миропольского до Великого Прикола — менее пяти километров.

