Армия России начала бои у Великого Прикола

Вооруженные силы (ВС) России начали бои у Великого Прикола в Сумской области. Об этом заявил российский военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram.

«Южнее, со стороны Мирополья и Миропольского, наши подразделения ведут бои за урочища и балки в направлении Малая Рыбица и Великий Прикол», — написал военкор.

10 апреля стало известно о взятии армией России Миропольского в Сумской области. Расстояние от Миропольского до Великого Прикола — менее пяти километров.

Ранее в Сумской области засняли уничтожение редкого британского «зверя». Им оказалась боевая бронированная машина (ББМ) Land Rover Snatch.