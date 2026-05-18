Раскрыта тактика ВСУ после запуска почти тысячи дронов по России

В РФ заявили, что после массированной атаки ВСУ ушли в режим накопления ресурсов

После массированной атаки на регионы России Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в режим накопления ресурсов. Тактику противника раскрыли авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

«После массированной атаки в почти тысячу дронов противник снова перешел в режим накопления ресурсов», — говорится в сообщении.

Канал обратил внимание на то, что за прошедшие сутки подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) было сбито 128 беспилотников, а в ночь на 18 мая – всего 50 дронов.

При этом ранее в Минобороны заявили, что за минувшую неделю над территорией России уничтожили 3124 украинских дрона. Сообщалось, что наибольшее количество аппаратов было сбито 13 и 17 мая, 572 и 1054 единиц соответственно, в основном над европейской частью страны.