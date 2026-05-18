Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:27, 18 мая 2026Забота о себе

Врачи назвали шесть принципов здорового долголетия

Врач Энаят: Для долголетия большое значение имеют сон и управление стрессом
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sibrapid / Shutterstock / Fotodom

Врачи общей практики Люси Хупер и Мохаммед Энаят считают, что залогом долгой и здоровой жизни являются простые привычки. Шесть принципов долголетия они назвали в интервью Marie Claire.

По словам специалистов, одним из главных факторов здорового старения является качественный сон. Также они советуют больше двигаться в течение дня. Специалисты отметили, что речь необязательно идет о тренировках — достаточно каждый день ходить или подниматься по лестнице. Кроме того, стоит постепенно улучшать питание: добавлять полезные продукты в меню, но не отказываться полностью от вредных.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024

«Долголетие строится на устойчивых ежедневных привычках, а не на быстрых решениях или модных трендах», — подчеркнул Энаят. По его словам, большое значение имеют управление стрессом, поддержание социальных связей и ощущение цели в жизни.

Хупер добавила, что современная медицина все больше внимания уделяет не только продолжительности жизни, но и количеству лет, прожитых без серьезных заболеваний. Она уверена, что даже небольшое изменение привычного образа жизни существенно снижает риск хронических заболеваний в старости.

Ранее сообщалось, что увлечение искусством может замедлить старение. Профессор Университетского колледжа Лондона (Великобритания) Дейзи Фанкорт заявила, что у людей с творческим хобби биологический возраст людей с творческим хобби примерно на год меньше хронологического.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на заявления Зеленского о планах нападения с территории Белоруссии

    В российско-китайской торговле произошел перелом

    Россиянин выслушал приговор за вербовку агентов для ВСУ

    В России заявили о «спустившихся на землю» из-за СВО США

    В Совфеде раскрыли детали подготовки визита Путина в Китай

    Способность Каллас договориться с Россией оценили

    Мишустин оценил успехи в создании российских двигателей

    В Совфеде предрекли Европе «самые ужасные» последствия из-за Украины

    Казахстанцы объявили бойкот бренду из-за рекламы с Валей Карнавал

    На небоскреб РЖД в «Москва-Сити» не нашлось покупателей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok